Gli smartphone sono in fortissima promozione da Esselunga, in questi giorni è stata attivata una spettacolare campagna promozionale che vede offrire all’utente finale la possibilità di affidarsi ad un volantino pieno zeppo di occasioni da non perdere di vista.

Come al solito, gli acquisti da esselunga possono essere effettuati solamente nei negozi fisici, ciò sta a significare che sarà sempre strettamente necessario recarsi personalmente presso gli stessi per avere la certezza di spendere veramente pochissimo. Al netto di tale vincolo, ricordiamo comunque che tutti i prodotti sono distribuiti con garanzia della durata di 24 mesi, e sopratutto nella variante completamente no brand, la quale prevede la possibilità di ricevere aggiornamenti più tempestivi.

Esselunga: scoperti i nuovi incredibili prezzi bassi

Prezzi incredibilmente “corti” da Essleunga con il nuovo volantino che la vede scontare uno dei migliori prodotti in circolazione, quale è il Galaxy A12, a prezzi decisamente più bassi del normale. Fino al 16 febbraio tutti gli utenti, salvo esaurimento anticipato delle scorte disponibili, potranno mettere le mani su un prodotto in vendita a soli 139 euro.

Scorrendo la scheda tecnica ne possiamo comunque conoscere da vicino le peculiarità, è infatti proposto con un display da 6,5 pollici e risoluzione HD+, passando per processore octa-core da 2,3GHz, una quadrupla fotocamera posteriore (con principale da 48 megapixel), batteria da ben 5000mAh, chip NFC, sistema operativo Android 10, 4GB di RAM e 64GB di memoria interna (espandibile tramite microSD). Se volete conoscerlo da vicino, prima di valutare se effettivamente completare l’acquisto, premete qui.