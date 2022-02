L’eurozona ha iniziato il 2022 come aveva chiuso l’anno precedente, con un’inflazione da record che ha sfidato le aspettative. Ora gli economisti si chiedono se i prezzi costantemente elevati potrebbero spingere la Banca centrale europea a cambiare strategia.

L’inflazione di ha raggiunto il 5,1 per cento a gennaio, in leggero aumento rispetto al tasso del 5 per cento di dicembre, un altro record per i paesi che utilizzano l’euro dall’inizio della raccolta dei dati nel 1999.

I prezzi insolitamente elevati dell’energia e della benzina, spinti dalle tensioni tra Russia e Ucraina, e le continue ricadute economiche della pandemia di coronavirus sono stati i principali fattori che hanno fatto aumentare i prezzi.

I prezzi della benzina, in particolare, sono aumentati vertiginosamente nelle ultime settimane. In Germania, i conducenti devono affrontare l’ultimo prezzo record per un litro di benzina, a 1.712 euro, l’equivalente di 7,31 euro per gallone, ha detto mercoledì l’associazione automobilistica ADAC. Anche il carburante diesel, solitamente più conveniente, ha raggiunto un picco mai visto prima, aumentando di quasi 3 centesimi di euro a 1.640 euro al litro, o 7 dollari al gallone.

La situazione non prevede di calmarsi

Mesi fa, molti economisti avevano previsto che i numeri avrebbero iniziato a diminuire quando le potenze industriali mondiali sarebbero tornate al lavoro.

“È una sorpresa rispetto alle aspettative della maggior parte delle persone“, ha detto a Reuters Marchel Alexandrovich, economista di Saltmarsh Economics. “E c’è la preoccupazione che ciò che abbiamo visto negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, ora lo stiamo vedendo anche nell’eurozona, ed è che l’inflazione si stia rivelando più rischiosa del previsto”.

Negli Stati Uniti, l’inflazione è andata al di sopra degli obiettivi dei politici, mentre in Gran Bretagna i prezzi sono aumentati a dicembre al tasso più veloce degli ultimi 30 anni.

Gli economisti prevedono che i prezzi elevati domineranno la discussione quando i responsabili politici della Banca centrale europea si incontreranno giovedì.

A dicembre, la Bank of England è diventata la prima grande banca ad aumentare i tassi di interesse nel tentativo di controllare l’aumento dei prezzi. La Federal Reserve ha segnalato che prevede di aumentare questi ultimi a marzo.