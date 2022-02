Le auto diesel si trovano in una fascia di prezzo più conveniente rispetto alle auto elettriche e hanno una coppia migliore per prestazioni e traino maggiori. Tuttavia, i veicoli elettrici sono più economici da utilizzare, inoltre spesso dispongono di una migliore tecnologia di bordo e sono migliori per l’ambiente.

Il prezzo per le auto diesel è spesso più basso dei modelli elettrici a causa dei costi di produzione delle grandi batterie dei veicoli elettrici. Per questo processo sono necessari molti componenti e approvvigionamenti di materie prime e l’estrazione non è economica. In piu’ si mette anche la questione della produzione delle batterie sostitutive.

Come pro, i veicoli elettrici sono dotati di serie di sistemi tecnologici molto più avanzati perché la maggior parte dei produttori ha sviluppato un solo modello completamente elettrico.

A differenza delle auto diesel che possono essere prodotte in massa a buon mercato e hanno finiture più economiche.

Chi vince la sfida dell’inquinamento

La quantità di emissioni di CO2 che la tua auto elettrica rilascia durante la guida e’ pari a 0. Non hanno un motore a combustione interna come fanno i modelli diesel, né c’è un tubo di scappamento sul retro che emette gas serra nocivi nell’atmosfera dopo che i combustibili fossili sono stati bruciati.

Secondo gli ultimi dati dell’Agenzia europea dell’ambiente, le emissioni medie di CO2 di un’auto diesel sono 121,5 g/km, quasi una volta e mezzo in più rispetto all’obiettivo UE 2020-21 di 95 g/km per tutte le auto nuove.

Nonostante le auto elettriche producano altri tipi di scarti durante produzione, uno studio dell’Unione degli scienziati che utilizza Nissan Leaf e Tesla Model S ha rilevato che le emissioni totali di riscaldamento globale dei veicoli elettrici sono circa la metà di quelle di un’auto a benzina nel corso della vita.

Quest vale anche per l’inquinamento acustico. Le auto diesel tendono ad avere motori ancora più potenti rispetto ai modelli a benzina perché funzionano a pressioni più elevate durante la combustione. D’altra parte, le auto elettriche sono silenziose poiché funzionano a batteria e alimentate dal motore che offre un’accelerazione istantanea e senza interruzioni.