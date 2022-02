Il periodo di prova gratuito di Apple Music è stato esteso a un mese. Ora hai meno tempo per decidere se Apple Music è il servizio di streaming musicale giusto per te: i consumatori che si iscrivono per una prova gratuita avranno solo un mese di ascolto senza pagare, rispetto a tre mesi prima.

Apple non ha rivelato ufficialmente il cambiamento, ma è stato osservato dal blog giapponese Mac Otakara. È la prima modifica alla durata della prova gratuita da quando Apple Music ha debuttato nel giugno 2015 per competere con Spotify.

Apple Music: ora potrai utilizzare solo un mese gratuito per provare la piattaforma

Il prezzo del servizio rimane costante, con i clienti che pagano 9,99 EUR al mese per l’esperienza Apple Music completa e 4,99 EUR per il piano Apple Music Voice rilasciato di recente, che controlla tutto tramite Siri.

Come prima, non puoi iscriverti a più di una prova gratuita con lo stesso ID Apple: hai solo una possibilità di scoprire cosa ha da offrire Apple Music prima di dover iniziare a pagarlo o dimenticartene. Se sei un nuovo membro, al momento puoi ottenere Apple Music gratuitamente per sei mesi acquistando specifici dispositivi audio Apple: AirPods, cuffie Beats e HomePod Mini sono attualmente inclusi nell’accordo.

La mossa sembra applicarsi a tutti i paesi in cui viene offerta Apple Music, che è più di 150 al momento della stesura. Anche altri servizi di streaming musicale hanno un periodo di prova di un mese, tuttavia alcuni forniscono un livello gratuito e potrebbe essere interessante per Apple introdurre un piano simile per la sua piattaforma.