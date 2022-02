L’AVM Fritz!Box 7530 AX è un router Wi-Fi 6. Ma, conoscendo bene il marchio e la qualità dei suoi prodotti, possiamo dire che è molto di più. Puoi usarlo come dispositivo autonomo se lo desideri, ma puoi renderlo anche l’hub di un sistema Wi-Fi mesh per tutta la casa. Inoltre, il 7530 AX ha un modem integrato e questo significa che può funzionare sia con i vecchi servizi ADSL che con i servizi VDSL più moderni.

Design

Si tratta a tutti gli effetti di un semplice aggiornamento del modello precedente già in commercio da qualche anno. Infatti, anche il design e le porte non cambiano, troviamo la classica colorazione bianca e rossa a cui l’azienda ci ha abituati. Anche sulla parte superiore non ci sono novità, troviamo i soliti cinque grossi tasti a LED abbastanza appariscenti. Superiormente troviamo anche la griglia di areazione rossa, mentre lateralmente troviamo una porta USB 2.1. Posteriormente troviamo tutto: una porta telefonica, una porta DSL e quattro porte LAN da 1 Gbps. Nel complesso possiamo dire che esteticamente non sembra un prodotto raffinato o di alta qualità, ma non fatevi ingannare dall’apparenze.

Caratteristiche tecniche

La configurazione di questo dispositivo è abbastanza semplice, nella scatola potete trovare tutto il necessario per farlo. Le prestazioni del device sono davvero buone. Perfettamente in linea con le aspettative su come dovrebbe comportarsi un router Wi-Fi 6 come il modello in questione. Uno dei tasti superiori consente di attivare o disattivare in maniera rapida il Wi-Fi oppure avviare una associazione rapida tramite WPS.

In generale, le velocità registrate utilizzando un certo numero di dispositivi sono state molto buone e anche la copertura, specialmente sui dispositivi con radio Wi-Fi 6, è stata ottima, migliore di altri hardware Wi-Fi 6 che abbiamo testato. Attenzione però, questo non è un sistema mesh per tutta la casa senza avere i ripetitori.

Come altri prodotti WiFi 6 attuali, il Fritzbox 7530 AX ha quattro porte Ethernet. Tuttavia, gestiscono un massimo di 1 Gbps. Una porta con 2,5 GBit/s sarebbe stata molto gradita, ma la rinuncia è quasi accettabile per questo tipo di dispositivo e a questo prezzo.

Il router può supportare senza problemi anche connessioni DSL fino a 300 Mbps, un fattore non da poco se volete sfruttare fino all’ultimo Mb di velocità dalla vostra rete e liberarvi del router del vostro operatore, sostituendolo con un solo prodotto. Il centrralino per connessioni basate su IP, funziona per Media server, NAS e WiFi Mesh, che rendono il dispositivo una sorta di ripetitore, se associato a un secondo modem.

Come la maggior parte dei router di fascia media e alta di casa Fritz, anche il Box 7530 AX supporta lo standard DECT. Questo gli consente di fare lui stesso da base unica di connessione per i vostri dispositivi cordless, per un massimo di 9 apparecchi. Praticamente, avete la possibilità di creare una segreteria telefonica avanzata ed un eccellente strumento per la gestione della telefonia VoiP.

Da sempre il software Fritz!OS è il principale punto di forza delle soluzioni Fritz, semplice, potente e ricco di funzionalità avanzate, sia per i novizi che per i più esperti.

Al primo collegamento, il software vi guida con un’installazione semplice nella configurazione del vostro router e dei servizi DSL del vostro provider. Il tutto avviene in maniera automatica e semplice, sono bastati davvero pochi minuti per essere immediatamente online. Inoltre, se provenite da un vecchio dispositivo dell’azienda tedesca è possibile recuperare tutte le impostazioni di configurazione ripristinando un backup.

Prezzo

Attualmente Fritz Box 7530 AX lo potete trovare su Amazon ad un prezzo di circa 170 €. Diciamo che tutto sommato è solo un pochino più alto della media di questa fascia. Teniamo presente però, che offre eccellenti performance in ogni condizione di utilizzo e tantissime funzionalità. Anche un utente non esperto, con un minimo di applicazione può trarre grossi vantaggi da questo dispositivo. Insomma, ricordiamoci che è un Fritz.

Conclusioni

Usato da solo, il 7530 AX è un router WiFi 6 capace, abbinato a un po’ di ripetitori si può creare un ottimo sistema di rete per tutta la casa. Questo dispositivo è molto più versatile dei suoi router rivali e questo è il motivo principale per acquistarlo. Inoltre, la presenza di un modem interno, che vi risparmia l’ingombro di un secondo dispositivo fornito dal vostro service provider ed un prezzo adeguato alle performance lo rendono assolutamente un best buy per ogni esigenza di rete e non che necessitate.