Un prezzo incredibile che colloca il Realme GT Neo 2 come Bestbuy indiscusso sulla fascia dei 300€ con questa promozione imperdibile.

Caratteristiche Tecniche da Top di gamma a un piccolo prezzo

Negli ultimi anni Realme ha fatto dei passi da gigante, posizionandosi tra i primi posti per vendite di smartphone insieme a Samsung, Apple e Xiaomi, con un 2021 da record che ha segnato un incremento dell’831%.

Complice l’ampia gamma di prodotti proposti, che cercano di accontentare le esigenze degli utenti variando su prezzi e prestazioni.

Il Gt Neo 2 è in offerta su EBay a 309€, la versione proposta è la 8/128GB in colorazione nera.

Potete trovarlo al seguente link: https://www.ebay.it/itm/175034914753

A questo prezzo risulta impossibile trovare altri dispositivi con la stessa qualità-prezzo.

Realme GT Neo 2: scheda tecnica

Vediamo insieme le caratteristiche tecniche, che rendono questo Realme un quasi top di gamma.

Iniziamo con la CPU: uno Snapdragon 870 5G, che in realtà è un 855+ plus rivisitato per aggiungere la tecnologia 5G, ma non solo infatti il chipset che appunto contiene anche il modulo di rete, garantisce adesso una qualità di linea nettamente superiore, in particolare in quelle situazioni di scarso segnale.

Le versione lanciate sul mercato per quanto riguarda il lato hardware sono 2, quella con 8GB di ram e 128GB di memoria e la 12/256GB.

Il corpo fotocamere si compone di 3 obbiettivi e un doppio flash, il sensore principale è da 64 mpx affiancato da un ultra grandangolare da 8 e un macro da 2. La fotocamera frontale è di tipo punch-hole da 16 mpx.

Display AMOLED E4 con diagonale da 6,62″ fullHD e densità di 39PPI. Il refresh rate è a 120Hz. Si tratta di un buon pannello con ottimi colori.

La batteria da 5000mAh anche sotto stress arriva a tarda sera e carica davvero veloce con 65 watt di potenza, che portano il telefono da 0 a 50% in 15 minuti e da 0 a 100% in 36.

Non è presente il jack cuffie da 3.5, in alternativa ci sono gli adattatori tipe c, e l’audio è stereo con un ottimo volume, si sente bene e non gracchia.

Una curiosità: per i Fans di Goku, Realme lancia la Versione GT Neo 2 Dragon Ball Edition.

Le colorazioni standard sono invece 3: nero opaco, verde GT con striscia nera su back cover e azzurro cangiante con riflessi oro.