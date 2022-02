Con un design innovativo, sistemi di assistenza rinnovati e numerosi servizi digitali, Volkswagen vuole celebrare il suo nuovo modello crossover compatto: stiamo parlando della T-Roc, T-Roc R e T-Roc Cabriolet.

Gli interni sono stati rifiniti con materiali di alta qualità, un display Infotainment ridisegnato e il Digital Cockpit di serie. La tecnologia innovativa è stata ora integrata nella famiglia di modelli SUV compatti, sotto forma di IQ.Light, con fari a matrice di LED, e i sistemi di assistenza di IQ.Drive con Travel Assist, oltre al cruise control ACC predittivo.

La combinazione di un look progressivo, prestazioni sportive e versatilità solida hanno reso la Volkswagen T-Roc un’auto popolare e più venduta nel corso degli ultimi quattro anni. Senza un predecessore diretto, dall’oggi al domani è diventato un pilastro chiave nel programma di prodotti Volkswagen.

Dal suo lancio sul mercato nel 2017, sono state vendute più di un milione di unità del SUV compatto. Dalla fine del 2019, la gamma di modelli include una T-Roc R estremamente sportiva.

Non solo potenza, ma tanta connettivita’

La nuova VW T-Roc è dotata di serie dei sistemi avanzati di assistenza Front Assist e Lane Assist. Inoltre, il nuovo IQ.DRIVE Travel Assist e il Predictive Cruise Control consentono la sterzata, la frenata e l’accelerazione assistite a velocità fino a 210 km/h. Integrando i segnali della fotocamera frontale, nonché i dati GPS e cartografici, il sistema di controllo del veicolo può incorporare informazioni sui limiti di velocità locali, segnali di confine della città, incroci e rotonde.

Inoltre è dotata della terza generazione del Modular Infotainment Toolkit (MIB3), che consente l’utilizzo di una varietà di funzioni e servizi online. I servizi We Connect Plus possono essere utilizzati gratuitamente in Europa per un anno come parte del pacchetto standard. Ciò significa che sono disponibili servizi di streaming e controllo vocale online naturali. Le funzioni Apple CarPlay e Android Auto, che possono essere integrate in modalità wireless nel sistema di controllo tramite App-Connect Wireless, se lo si desidera.

Nella variegata gamma di motori della nuova T-Roc ci sono tre motori TSI e due TDI tra cui scegliere. A seconda della trazione selezionata, un cambio manuale a 6 marce o un DSG a 7 marce.

Il motore a tre cilindri TSI da 1,0 litri ha una potenza massima di 110 CV. La gamma prevede anche da due motori a quattro cilindri TDI da 2,0 litri che offrono una potenza rispettivamente di 115 CV e 150 CV. In alternativa alla trazione anteriore, la trazione integrale 4MOTION in combinazione con il motore diesel da 150 CV garantisce una trasmissione di potenza superiore. Il 2.0 TSI da 190 CV è combinato di serie con la tecnologia 4MOTION.