Questi ultimi anni hanno visto un leggero calo delle vendite nel settore automobilistico italiano e anche le prime settimane del 2022 hanno sottolineato questo fenomeno. Nonostante questo, la vendita di auto elettriche e ibride sta andando avanti. Secondo una nuova classifica, la Dacia Spring è stata ancora una volta l’auto elettrica più acquistata in Italia anche a gennaio 2022.

Dacia Spring: anche a gennaio 2022 è stata l’auto elettrica più venduta in Italia

Dopo settembre 2021, anche per il mese di gennaio 2022 la Dacia Spring è stata l’auto elettrica più venduta nel nostro paese. Secondo i dati riportati in una recente classifica, infatti, la vettura targata Dacia ha totalizzato 656 unità immatricolate. Subito dopo, al secondo posto si è piazzata la Fiat 500 con 548 unità. Al quarto posto troviamo Smart For Two, mentre Renault Twingo e Renault Zoe si sono collocate al terzo e quinto posto. Sesto e settimo posto, invece, per due vetture targate Peugeot, ovvero Peugeot 208 e Peugeot 2008. Nel complesso, le nuove immatricolazioni di auto elettriche sono state pari a 3658.

È stata stilata anche una classifica riguardante le auto ibride più vendute nel nostro paese. In questo caso, al primo posto si è posizionata la Fiat Panda con ben 8268 nuove immatricolazioni. Seguono al secondo e al terzo posto la Toyota Yaris Cross e la Ford Puma rispettivamente con 3243 e 3232 immatricolazioni, mentre all’ultimo posto si è posizionata la Renault Arkana con 701 immatricolazioni. Per quanto riguarda le auto Plug-in più vendute nel nostro paese, sul podio troviamo la Jeep Compass, seguita dalla Jeep Renegade e dalla BMW X1 rispettivamente con 1116, 527 e 419 nuove unità immatricolate.