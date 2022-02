Iliad lancia la rivoluzione anche in casa: ecco la fibra a 5GB/s per 15 euro al mese

Sarebbe molto complicato per tutti gli altri gestori riuscire a tenere il passo di un provider come Iliad, soprattutto dopo l’ultima trovata. Il gestore proveniente dalla Francia che si è affermato anni fa come provider italiano a tutti gli effetti, lancia ufficialmente la sua fibra.

Stando a quanto riportato, i riscontri sarebbero già molto positivi con numerose attivazioni. Ricordiamo infatti che si tratta di una promozione che comprende la fibra ottica, connessione ad altissima velocità che porta addirittura l’opportunità di viaggiare a 5 gigabit per secondo. Questo a testa dunque un grande passo in avanti, il quale non predispone solo il lancio di una nuova promozione al di fuori dell’ambito mobile, ma anche dell’adozione dei migliori sistemi per rendere agli utenti un servizio di altissimo livello.

Iliad: non solo mobilità, ecco anche l’offerta in fibra ottica che costa solo 15,99 € al mese

Questa volta Iliad non avrà alcun rivale sulla piazza: il mondo delle offerte telefoniche fisse accoglie ufficialmente la promo da 15,99 € al mese per sempre. Questa soluzione viene dedicata a coloro che sono già titolari di un abbonamento mobile sul proprio smartphone. Il prezzo aumenta invece nel caso in cui si tratta di utenti che non hanno Iliad sulla propria SIM mobile.

In questo caso il prezzo sarà di 23,99 € al mese per sempre, esattamente come il prezzo in promozione. Ricordiamo che non ci saranno aumenti. Oltretutto c’è da dire che non c’è solo la connessione a 5 gigabit per secondo: Iliad predispone anche minuti illimitati verso tutti i telefoni fissi e mobili in Italia e verso i gestori stranieri.