Gli esperti prevedono che un pezzo di un razzo SpaceX si schianterà sulla luna dopo aver trascorso quasi sette anni a sfrecciare nello spazio.

Il booster Falcon 9 è stato lanciato dalla compagnia di esplorazione spaziale di Elon Musk nel 2015, ma dopo aver completato la sua missione, non aveva abbastanza carburante per tornare sulla Terra. Da allora il secondo stadio del razzo è rimasto in un’orbita incontrollata.

Quando e come il razzo si schianterà sulla luna

Il razzo è stato trainato dalle forze gravitazionali concorrenti di Terra, luna e sole, il che ha reso il suo percorso caotico, afferma Jonathan McDowell, astronomo dell’Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics.

Sebbene il razzo SpaceX non sia l’unico pezzo di “spazzatura spaziale” in orbita attorno alla Terra, potrebbe essere la prima collisione documentata di un razzo con la luna. Secondo l’analista di dati Bill Gray, che ha sviluppato un software che traccia gli oggetti vicini alla Terra, il razzo colpirà il lato opposto della luna il 4 marzo 2022.

Il booster SpaceX faceva parte della prima missione nello spazio profondo dell’azienda amaricana, progettata per monitorare le tempeste solari e il clima terrestre. Dopo che il booster ha inviato il satellite Deep Space Climate Observatory della National Oceanic and Atmospheric Administration in un punto di Lagrange gravitazionalmente stabile, il secondo stadio del razzo è diventato abbandonato.

Quando questo pezzo del razzo SpaceX si schianterà con la luna a circa 9.300 km/h, esploderà all’impatto.

A differenza delle collisioni deliberate con la superficie lunare, è probabile che questo impatto non riveli nulla di nuovo sulla luna. Nel 2009, la NASA ha lanciato il suo satellite di osservazione e rilevamento del cratere lunare sul polo sud della luna, che ha rilasciato un pennacchio di materiale che ha permesso agli scienziati di confermare la presenza di ghiaccio d’acqua.