Tra non molto una lista di smartphone a marchio Xiaomi e Redmi si aggiorneranno alla nuova versione della MIUI. Una build di sistema che porta con sé interessanti novità sia per la grafica sia per le funzionalità innovative. Una prima lista di device ormai prossimi all’update in Italia ed in tutta Europa è stata appena pubblicata ufficialmente. Scopriamo quali sono questi telefoni e cosa ci riserverà in anteprima.

MIUI 13 al debutto: anche in Italia è il turno del nuovo OS

Un OS marginalmente rivisitato ed impreziosito di alcune novità interessanti quali possono essere:

Liquid Storage: migliora efficienza di lettura e scrittura dati fino al 60%, riducendo la frammentazione del comparto archiviazione. La ridotta velocità di lettura e scrittura fino al 50% dopo 36 mesi cui sono indotti i telefoni si mantiene ora al 95%.

migliora efficienza di lettura e scrittura dati fino al 60%, riducendo la frammentazione del comparto archiviazione. La ridotta velocità di lettura e scrittura fino al 50% dopo 36 mesi cui sono indotti i telefoni si mantiene ora al 95%. Atomized Memory: Chiude tutte le attività non importanti consentendo alle app di utilizzare la memoria solo per quelle necessarie.

Chiude tutte le attività non importanti consentendo alle app di utilizzare la memoria solo per quelle necessarie. Focus Algorithms: allocazione dinamica delle risorse di sistema sulla base degli scenari di utilizzo. Viene data priorità alle app attive, consentendo alla CPU di dedicarsi solo sulle attività importanti.

allocazione dinamica delle risorse di sistema sulla base degli scenari di utilizzo. Viene data priorità alle app attive, consentendo alla CPU di dedicarsi solo sulle attività importanti. Smart Balance: per l’equilibrio tra prestazioni e consumo energetico. La batteria può aumentare la sua autonomia fino al 10%

E veniamo quindi al tanto atteso elenco dei device aggiornabili alla MIUI 13 che si può riassumere in quanto segue: