I prezzi sono tra i più bassi del periodo, da MediaWorld gli utenti possono trovare una campagna promozionale ricchissima di offerte e di promozioni da non perdere, tutte applicate su prodotti dall’elevato interesse commerciale, e non solo.

Gli acquisti, come spesso accade quando parliamo di MediaWorld, possono essere completati solamente da coloro che decideranno di collegarsi al sito ufficiale, segnaliamo non essere disponibili in negozio, almeno gli stessi prezzi che abbiamo indicato nell’articolo. La spedizione è nella maggior parte dei casi gratuita, sebbene comunque sia importante valutare ordine per ordine.

MediaWorld: ecco quali sono i prezzi più bassi

Con gli XDays di MediaWorld gli utenti hanno la possibilità di approfittare di sconti veramente interessanti, e prezzi sempre più bassi, nella maggior parte dei casi però mirati verso la fascia medio-bassa della telefonia mobile. Tra le riduzioni più interessanti scopriamo infatti Oppo Reno6, uno smartphone in vendita a 429 euro, con il quale comunque si ha la possibilità di godere di ottime prestazioni generali, senza spese troppo elevate.

Entro i 219 euro, invece, ecco arrivare un numero particolarmente alto di modelli da non perdere assolutamente di vista, questi sono sicuramente rappresentati da Xiaomi Redmi Note 10, Oppo A74, Wiko Y82 o anche Realme 8i e similari. I dettagli dell’ottimo volantino sono raccolti direttamente sul sito ufficiale di MediaWorld, li potete scoprire a questo link, ricevendo nel dettaglio ogni singolo prezzo basso e sconto applicato nel periodo, che ricordiamo essere attivo solo online.