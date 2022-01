Gli smartphone sono effettivamente molto scontati da Coop e Ipercoop, grazie ad un campagna promozionale che ha visto proporre al consumatore finale la possibilità di accedere ad un numero elevato di prodotti, senza richiedere in cambio un esborso troppo elevato.

Il risparmio risulta essere alla portata di tutti i clienti che decideranno di recarsi personalmente in un qualsiasi negozio presente sulla penisola, senza vincoli in merito alle categorie merceologiche, o alla cifra finale da spendere. Nel momento in cui la spesa dovesse effettivamente superare i 199 euro, ad ogni modo sarà possibile optare per la rateizzazione senza interessi, in modo da versare il dovuto in comode rate fisse mensili.

Coop e Ipercoop: grandiose occasioni e prezzi sempre più bassi

Coop e Ipercoop riservano piacevoli sorprese a tutti gli utenti che vogliono avere l’accesso a smartphone economici, senza spendere poi così tanto, o meglio, ancora meno rispetto al listino originario. Il Samsung Galaxy A12 è il prodotto maggiormente interessante, in quanto viene considerato il giusto mix tra qualità e prezzo, dando la possibilità al cliente di godere di discrete prestazioni, dietro il pagamento di soli 149 euro.

Nel momento in cui la spesa volesse essere addirittura inferiore ai 100 euro, allora l’occhio cade su ZTE Blade A31 o anche Xiaomi Redmi 9AT, entrambi in vendita nelle loro varianti completamente sbrandizzate. Maggiori informazioni in merito all’ottimo volantino di Coop e Ipercoop sono disponibili in esclusiva a questo indirizzo.