Bluetti, il brand specializzato nella produzione di power stations portatili, sbarca ufficialmente in Europa. Dopo aver raccolto oltre 6,7 milioni di dollari su Indiegogo a Luglio 2020, per la produzione del Bluetti AC200, ed aver venduto migliaia di unità lo scorso anno, l’azienda ha recentemente annunciato il debutto sul nostro territorio.

I primi prodotti disponibili saranno appunto Bluetti AC200 Max e AC300, due power stations portatili, affiancate dai moduli di batterie Bluetti B230 e B300. Vediamoli rapidamente nel dettaglio.

Bluetti AC300

Dato il grandissimo successo riscontrato su Kickstarter dall’EP500 Pro, l’azienda è lieta di annunciare la prima power station modulare e flessibile da 3kW, ecco il Bluetti AC300. Il design è similare ai modelli già visti della serie AC, ovvero un elegante rettangolo con ai lati due maniglie per favorire il trasporto; di base il prodotto non dispone di un pack di batterie, tuttavia il suo design modulare permetterà l’acquisto delle B300, da collegare successivamente. La scelta è più che altro legata ad una maggiore portabilità (con riduzione di peso), oltre che a fornire all’utente tutto il necessario per gestire il prodotto come meglio crede.

Ecco le caratteristiche più importanti del modello:

100% modulare con batterie LFP , sono necessari oltre 3500 cicli prima del decadimento canonico all’80%. Possibilità di ricevere 2400 watt tramite un pannello solare, con possibilità di ricarica simultanea tramite AC, fino a 5400 watt . Equipaggiato con corrente AC a 300 watt , completamente controllabile da remoto tramite l’applicazione ufficiale.



AC200 Max

Con il nuovo BLUETTI AC200 MAX, nonostante sembri identico all’AC200P, ci sono stati molti cambiamenti e miglioramenti che rendono l’AC200 MAX un attraente generatore solare a sé stante.

AC200MAX è in realtà la prima centrale solare modulare di Bluetti, il dispositivo ha opzioni di ricarica solare e CA più veloci. Per la ricarica solare, è dotato di un’opzione di ingresso da 900 W (10-145 V), mentre, per la ricarica CA, dispone di una presa di ricarica da 500 W.

Oltre alle opzioni solari e AC, potrete anche ricaricare AC200MAX da più fonti, tra cui una stazione EV, un tetto solare, turbine eoliche, un normale generatore di gas e batterie al piombo da 12V/24V. Il dispositivo è interamente controllabile tramite l’applicazione ufficiale, o tramite connessione diretta bluetooth.

Disponibilità e prezzo

Il marchio ha debuttato con l’AC200 MAX direttamente sul sito ufficiale con un prezzo iniziale di 1809 euro, ma con alcune combo interessanti. Un pacchetto AC200MAX con una batteria aggiuntiva B230 costa € 3099,99, mentre con tre pannelli solari da 200 W aggiuntivi per un totale di 600 watt, potete acquistarlo a € 4449,99. Senza batterie aggiuntive, il bundle AC200MAX con energia solare da 600 W ha un prezzo bundle di € 3159,99.

Per quanto riguarda AC300 e B300, BLUETTI mette in vendita AC300 più un bundle B300 per un prezzo iniziale limitato di € 3699 durante il periodo iniziale temporalmente limitato (qui il link per l’acquisto), che salirà a € 4499 al termine della promozione, ogni B300 aggiunto avrà un costo di € 1999 durante il periodo promozionale, che salirà a € 2099 al termine dello stesso.