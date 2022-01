Gli sviluppatori di Sea of Thieves hanno invitato tutti i pirati che navigano nel mare dei ladri a partecipare al Preview Event 2022. Durante questo evento, i ragazzi di Rare sveleranno alcuni dettagli su quello che sarà il futuro del titolo.

Sarà possibile seguire la conferenza a partire dalle ore 19.00 del 27 gennaio. Basterà collegarsi su YouTube al seguente indirizzo per assistere all’evento e scoprire le novità in arrivo.

A giudicare dal trailer di annuncio, ci aspettiamo un 2022 ricco di contenuti esclusivi. Gli sviluppatori hanno sottolineato come quest’anno “sarà il più grande di sempre per Sea of Thieves e ci saranno tantissime sorprese in arrivo“

Sea of Thieves si prepara ad affrontare il 2022 nel migliore dei modi, con tante novità e contenuti esclusivi in arrivo per i giocatori

L’evento servirà per mostrare quali saranno le aggiunte al titolo in termini di gameplay, missioni e, a quanto pare, anche mappe esplorabili. L’obiettivo è quello di spingere quanti più utenti possibile a solcare il mare dei ladri e vivere avventure piratesche da soli o in compagnia.

Il 2021 è stato un anno da record per Sea of Thieves che ha visto aumentare esponenzialmente i propri numeri. Il gioco ha totalizzato oltre 5 milioni di copie vendute su Steam e su console può beneficare del supporto di Xbox Game Pass.

Questo successo è stato possibile grazie ad un supporto costante da parte di Rare e l’introduzione del DLC a tema “Pirati dei Caraibi” oltre che al sistema di Stagioni. Possiamo supporre che queste dinamiche ed espansioni saranno un tema centrale anche per il 2022. Tuttavia, ci aspettiamo anche l’arrivo di contenuti inediti che porteranno la sfida ad un livello superiore.