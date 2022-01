I giocatori PlayStation 5 e PlayStation 4 non vedono l’ora che arrivi il 18 febbraio 2022 per poter giocare a Horizon Forbidden West. L’attesissimo seguito di Horizon Zero Dawn permetterà di vestire nuovamente i panni di Aloy, questa volta alle prese con le sfide offerte dall'”Ovest Proibito“.

Il mondo di gioco si preannuncia estremamente ampio e popolato da nuove macchine da affrontare. Inoltre la grafica su console next-gen renderà il tutto incredibile da vedere e da vivere. Tuttavia, il prezzo da pagare sarà alto e richiederà console pronte ad accogliere il titolo con tantissimo spazio disponibile.

I ragazzi di PlayStation Game Size sono riusciti a scoprire le dimensioni del download di Horizon Forbidden West in riferimento alla versione 1.0002. Gli utenti europei dovranno prepararsi a scaricare la bellezza di 97,027GB per poter giocare.

Horizon Forbidden West sarà un gioco gigantesco, sia in termini di gameplay ma soprattutto in termini di spazio occupato su PlayStation 5

🚨 Horizon Forbidden West (PS5)



⬛ Version 01.002.000



🟦 All Regions Size



🟪 US : 86.588 GB

🟩 EU : 97.027 GB

🟥 JP : 82.783 GB



Stando alle informazioni disponibili al momento, i 97,027GB fanno riferimento esclusivamente al peso del gioco. A questo valore va aggiunta anche la patch che sarà rilasciata dagli sviluppatori al day-one. Non è chiaro il peso totale dell’aggiornamento ma, secondo precedenti dichiarazioni, anche la patch sarà piuttosto corposa.

Inoltre, è interessante notare come ci sia una differenza di peso tra le varie versioni di Horizon Forbidden West. La versione Europea pesa circa 10GB in più rispetto a quella Americana e circa 15GB in più rispetto a quella Giapponese.

Il motivo di questa differenza non è chiaro, ma probabilmente è una questione legata al maggior numero di lingue disponibili in Europa. Infatti, il titolo sarà completamente doppiato in Italiano e lo stesso vale per tutte la altre nazioni del Vecchio Continente, una situazione che inciderà sul peso finale del gioco.