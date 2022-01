Xiaomi mantiene aggiornata la serie Redmi con invidiabile regolarità. La serie Redmi K50, che può comprendere numerose versioni con diverse CPU, debutterà il prossimo mese. Nonostante non manchi molto tempo all’introduzione, è impossibile prevedere come saranno i nuovi smartphone. Un render del presunto Redmi K50 è già apparso in rete e ora gli addetti ai lavori hanno fornito una fotografia di un nuovo design.

Il nuovo Redmi K50 sembra essere sia stereotipato che unico. Sulla parte anteriore, vediamo un display dall’aspetto familiare con cornici minime e un foro rotondo per la fotocamera frontale. Tuttavia, nella parte posteriore, hanno fornito un design rotondo della fotocamera principale, cosa insolita di questi tempi.

Redmi K50 includerà il chip Snapdragon 8 Gen 1

Sorprendentemente, è stato modificato nell’angolo in alto a sinistra anziché nel centro della metà superiore del ‘dorso’. Tre sensori di immagine disposti in diagonale sono rari. Vale la pena notare i bordi piatti e i pulsanti del volume sferici, che ricordano l’iPhone 4. Nessuno osa prevedere che questo sia l’aspetto del Redmi K50. Potrebbe essere un falso o il lavoro di un concept designer. L’originalità del dispositivo nel suo design non può essere contestata, anche se il design stesso è discutibile e poco chiaro.

Secondo quanto riportato, la serie Redmi K50 sarà introdotta a febbraio. Prevediamo che all’interno del suo framework verranno rilasciati quattro smartphone, ciascuno diverso principalmente per piattaforme hardware. Non c’è dubbio che il Redmi K50 Gaming Edition da gioco sarà dotato della piattaforma Snapdragon 8 Gen 1, e dovrebbe essere l’unico della famiglia a farlo.

Secondo il noto insider Digital Chat Station, gli altri tre smartphone saranno alimentati da Snapdragon 870, Dimensity 8000 e Dimensity 9000. Possiamo presumere che un SoC Qualcomm alimenterà il modello base della serie, ma i chip MediaTek alimenteranno Redmi K50 Pro e Redmi K50 Pro Plus.

Al momento ci sono anche ulteriori informazioni sulla Redmi K50 Gaming Edition. Sarà uno smartphone con uno schermo 2K da 6,67 pollici sul pannello frontale. Avrà un potente sistema di raffreddamento, una batteria da 4700 mAh con ricarica rapida da 120 watt, uno scanner di impronte digitali sul retro, MIUI 13 e una tripla fotocamera posteriore con risoluzione di 64 MP, 13 MP e 2 MP.