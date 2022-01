Iliad offre la fibra a 5 Gigabit con soli 15,99 euro, ecco anche un regalo

Il vero botto è arrivato questa volta e lancia l’ennesima rivoluzione da parte di un gestore come Iliad che si mette la concorrenza alle spalle. Il nuovo abbonamento per la casa e realtà: la società ha ufficializzato il tutto proprio durante l’inizio di questa settimana promuovendo un’offerta sola ma devastante.

Inoltre verrà concesso anche un router di ultima generazione completamente gratis agli utenti che sottoscriveranno la promo.

Iliad propone il suo nuovo abbonamento mensile per la fibra ottica in casa, si parte da soli 15,99 € al mese per sempre

L’offerta è davvero straordinaria se viene presa per quello che è: una soluzione che costa 15,99 € se siete già clienti sullo smartphone e che offre tutto tra minuti e connessione in fibra.

Ricordiamo infatti che sono compresi i minuti illimitati verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia, con un’opzione anche verso l’estero. Inoltre la fibra ottica di Iliad, che si appoggia ad Open Fiber arriverà fino a 5 Gigabit. La stessa offerta, che ricordiamo dura per sempre allo stesso prezzo non essendo Iliad soggetta a rimodulazioni, verrà estesa anche a chi non è cliente sullo smartphone ma per un prezzo di 23,99 € al mese per sempre.

Ecco il riassunto visibile anche sul sito ufficiale di Iliad: