In questi ultimi anni diverse aziende del settore mobile si sono impegnate per offrire nuovi servizi ai propri utenti. Sony, ad esempio, mette a disposizione il sevizio PlayStation Plus che garantisce ogni mese diversi videogiochi gratuiti, e lo stesso vale per Microsoft con Xbox Game Pass. Oltre a queste aziende, c’è anche Epic Games Store che ha deciso di continuare a proporre giochi gratis anche durante il mese di gennaio e febbraio.

Epic Games Store continua a proporre diversi giochi gratis ai suoi utenti anche a gennaio e a febbraio

Per tutto il periodo delle festività natalizie, Epic Games Store ha proposto ogni giorno un videogioco totalmente gratuito per tutti i suoi utenti. Come già accennato, l’azienda ha deciso di continuare ad offrire nuovi giochi anche durante i mesi di gennaio e febbraio febbraio 2022. In particolare, sarà possibile scaricare gratuitamente senza alcun costo i videogiochi Yooka-Laylee and the Impossible Lair e Deamon X Machina.

Il primo videogioco sarà scaricabile sul proprio PC dal 3 al 10 febbraio 2022. Il secondo videogioco, invece, sarà scaricabile fino al 3 febbraio 2022. Vi ricordiamo che per scaricare questi giochi è necessario recarsi sul sito ufficiale Epic Games Store nella sezione dei giochi gratuiti. Dopo di che, occorrerà effettuare il login con i propri dati, inserire il gioco nel carrello e premere il tasto Ottieni.

Vi ricordiamo che fino ad ora l’azienda ha già proposto gratuitamente numerosi videogiochi di rilievo. Tra questi, spicca senz’altro la trilogia legata al personaggio di Lara Croft, ovvero i tre videogiochi della saga di Tomb Raider.