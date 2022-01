Unieuro è assurda: elenco di smartphone gratis per tutti con un messaggio

Il periodo delle offerte è entrato nel vivo ormai da un po’ di tempo, con tantissimi articoli promossi a prezzi molto bassi. Si tratta soprattutto dell’elettronica di consumo, quella che ormai tutti vogliono e che tutti desiderano al prezzo minimo. Unieuro è il colosso migliore sotto questi punti di vista, mettendo a disposizione del pubblico tantissime offerte ineguagliabili. Allo stesso tempo però sarebbe accaduto qualcosa di incredibile, ovvero la nascita di una nuova truffa che avrebbe utilizzato addirittura il nome dell’azienda.

Si lascerebbe credere agli utenti che in un modo molto particolare sarebbe possibile ottenere smartphone gratis a nome del colosso. Chiaramente tutto questo non è minimamente possibile. In basso potete trovare la vera descrizione del sito ufficiale di Unieuro, la quale non figura nel sito fake messo in scena dei truffatori.

Unieuro: ecco la descrizione real che trovate sul sito dell’azienda

“Sullo store potrai trovare moltissime offerte sull’elettronica in continuo aggiornamento per venire incontro alle esigenze più disparate: per quanto riguarda l’assortimento possiamo dire di essere uno dei migliori negozi di elettronica online, dove i nostri clienti possono fare shopping in totale sicurezza e comodità.

Una delle categorie più ricche è senza dubbio quella degli smartphone: sullo store di Unieuro è infatti possibile trovare le migliori offerte sui nuovi smartphone, approfittare delle diverse promozioni in corso e aggiudicarsi un nuovo e fiammante smartphone a poco prezzo effettuando l’acquisto direttamente da casa propria. Perfetto complemento agli smartphone sono poi i tablet: su Unieuro.it potrai trovare moltissimi tablet sottocosto e scegliere il modello che meglio può andare a complementare il tuo smartphone.”