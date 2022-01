Con le versioni Pixel 6 e Pixel 6 Pro alle nostre spalle, l’attuale ciclo di perdite si concentra su ciò che Google ha in serbo per il 2022. Apparentemente è in lavorazione un’aggiunta nuova di zecca alla serie ‘A’, oltre a un pieghevole chiamato Blocco note Pixel. Google ha tenuto nascosto il Pixel 6a per il momento in previsione di una possibile versione di maggio, ma sembra che la società possa aver erroneamente annunciato la sua esistenza.

Le persone nell’organizzazione Pixel Superfans di Google, un gruppo di utenti più devoti di Google che ricevono regolarmente regali e altro, hanno ricevuto un Nest Audio per posta questa settimana, insieme a un libro da colorare pieno di immagini di prodotti, come riportato da DroidLife.

Google Pixel 6a: annuncio previsto tra qualche mese

È un regalo meraviglioso e include anche un codice QR per accedere alle versioni online in modo da poterle colorare in un browser. Il libro da colorare fisico, d’altra parte, potrebbe aver regalato il gioco per l’imminente telefono a basso costo di Google. Il Pixel 6a è elencato tra i prodotti presumibilmente contenuti nelle pagine a pagina 16, sul retro del libro.

Sfortunatamente, il passaggio alle pagine 6 e 7 non fornisce il telefono. Questa sembra essere una svista da una bozza precedente che Google non è riuscita a rimuovere prima della consegna. Il disegno include alcuni dispositivi, tuttavia il telefono non è incluso nel prodotto finale.

Si ritiene che Pixel 6a abbia lo stesso chip Tensor e un design unico dei suoi fratelli più costosi, ma eviterà funzionalità come la fotocamera. Quel chipset è stato un mal di testa per Google, ma per quando arriverà lo smartphone, la società avrebbe dovuto appianare molti dei suoi difetti. Per questa primavera è previsto l’annuncio di un nuovo Pixel meno costoso che funzioni esattamente come quelli più costosi.