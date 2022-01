Il lancio del Galaxy S22 potrebbe essere dietro l’angolo, secondo un’immagine promozionale appena trapelata. Evan Blass (AKA evleaks) ha fatto trapelare l’immagine lunedì, rivelando la data e l’ora dell’evento e quando daremo uno sguardo completo ai successori dei più grandi telefoni Android di Samsung.

Se le informazioni sono corrette, il Galaxy S22 verrà rilasciato il 9 febbraio. Dunque, mancano circa due settimane dal momento in cui scriviamo. Il grafico indica anche le 15:00, anche se non è ovvio a quale fuso orario si riferisca.

Galaxy S22: tutto pronto tra due settimane circa

La tempistica sembra corrispondere alle precedenti previsioni secondo cui la serie Galaxy S22 sarebbe stata rilasciata all’inizio di febbraio, con date comprese tra l’8 e il 9 febbraio. L’immagine non contiene ulteriori informazioni e Samsung non ha ancora pubblicato alcuna specifica ufficiale. L’informazione ha però segnalato in modo significativo la presenza di una S Pen con il Galaxy S22 Ultra, di cui si vociferava dalla seconda metà del 2021. A questo sembra alludere anche la grafica promo, con ‘The Epic Standard’ scritto in un font notevolmente diverso.

In alcuni mercati, molto probabilmente i telefoni saranno alimentati dal processore Snapdragon 8 Gen 1, mentre altri avranno Exynos 2200 con una GPU AMD. Altre voci dicono che il modello Ultra avrebbe meno RAM e che i prezzi aumenteranno a causa della carenza di semiconduttori e dell’inflazione in corso.

Scopriremo di più su Galaxy Unpacked, ma nel frattempo Samsung ha lanciato le prenotazioni per la sua prossima serie di smartphone di punta, che includerà bonus di preordine come un credito Samsung di 50 euro e altro ancora.