CoopVoce: ancora Evolution disponibili con 100GB e 30 euro gratis

L’obiettivo è quello di mettere in mostra tutte le loro caratteristiche per battere tutti quei gestori che in passato hanno dominato senza rivali.

CoopVoce è uno dei più attivi sul territorio e a dimostrarlo sono i fatti: sono moltissimi gli utenti che hanno scelto una delle offerte promosse dal gestore durante questi anni. Soprattutto in quest’ultimo periodo sono ancora disponibili le offerte Evolution, tra le quali anche quella da 100 giga. Proprio con quest’ultima, potrete avere gratis anche 30 € sul credito residuo da utilizzare.

CoopVoce: queste sono le tre offerte Evolution che potete sottoscrivere a partire da meno di 5 euro

EVO 30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 6,90 euro al mese per sempre

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 8,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

Prezzo mensile: 4,50 euro al mese per sempre

Ovviamente tutti gli utenti avranno diritto all’applicazione ufficiale per monitorare tutti i dati inerenti alla propria offerta. Ecco cosa sarà possibile fare con l’app ufficiale di CoopVoce: