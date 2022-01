Amazon Prime Video: pronti per "LOL, Chi ride è fuori"? E non è l'unica novità!

Il 1 aprile 2021 arrivava su Amazon Prime Video, quella che poi si è rivelata una delle migliori serie tv della piattaforma. Ad oggi, dopo quasi un anno, la sua mancanza si fa sentire tanto da farci pensare: “Ci sarà o non ci sarà una seconda stagione?” Ebbene, finalmente sappiamo la verità. La serie condotta da Fedez e Mara Maionchi tornerà con un nuovo ed esilarante capitolo. Ma non sarà la sola a tenerci incollati al piccolo schermo, perché con questa (nel mese di Febbraio) arriveranno nuovi titoli provenienti da tutte le piattaforme dello streaming.

Amazon Prime Video: cosa ci aspetta a Febbraio sulla piattaforma?

Tra le “opere moderne” che riempiranno le nostre giornate invernali ci sono: Raising Dion s.2, Riverdale s.5, Oscuro Desiderio s.2, Finding Ola s.1, Brooklyn Nine-Nine s.7, Murderville s.1. E ancora: Power Book II Ghost s.2 Finale di stagione, Baptiste s.2, Power Book IV Force (STARZPLAY), Euphoria s.2 Finale di Stagione (Sky/NOW), Killing Eve s.4 (TimVision).

Tornando ad Amazon Prime Video, le ultime novità in arrivo (in ordine cronologico) sono:

4 febbraio, Reacher

La prima stagione della serie tv thriller, basata sull’omonima serie letteraria scritta da Lee Child, e narrante la storia di Jack Reacher, un investigatore della polizia militare. Egli si ritroverà con un’accusa di omicidio e sarà costretto a fare i conti con quest’ultima.

11 febbraio, With Love

Anch’essa alla prima stagione, racconta le vicende dei Diaz, fratelli alla costante ricerca dell’amore e di uno scopo nella vita.

18 febbraio, La Fantastica Signora Maisel

La quarta stagione, la pluripremiata serie Amazon Original con Rachel Brosnahan.

24 febbraio, LOL: Chi ride è fuori

L’attesissima seconda stagione, stavolta condotta da Fedez e Frank Matano.

Oltre alle serie televisive, su Amazon Prime Video vedremo film come “I Want You Back” , un film Amazon Original scritto da Isaac Aptaker e Elizabeth Berger (autori di “Love”, “Simon” e showrunner di “This Is Us”).