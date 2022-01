Amazon Prime Video sta dando il via al nuovo anno e il mese di gennaio 2022 propone ai membri Prime un vasto elenco di nuovi titoli in arrivo sulla piattaforma!

Per i fan degli originali Amazon, ci sono grandi notizie con una serie di nuovi progetti in arrivo sul servizio di streaming. Il momento clou di gennaio è il film diretto da George Clooney: The Tender Bar.

Lista show gennaio 2022 Amazon Prime Video

Disponibile dal 1 gennaio

127 ore

Ace Ventura: detective di animali domestici

Ace Ventura: Quando la natura chiama

Alieno vs. Predatore – Requiem (non tagliato)

Alieno vs. Predatore – Requiem

Bestie del selvaggio Sud

Big Mommas: come il padre, come il figlio

Abbattere la casa

Cuore pazzesco

Deuce Bigalow: Gigolò maschio

Nemico alle porte

Eve’s Bayou

Di fronte Alì

Il grasso Alberto

Buoni capelli

Penso di amare mia moglie

John Tucker deve morire

il giudice Dredd

Kevin Hart lasciami spiegare

Calci nel sedere

Le auto più veloci del Sud Sporco: Stagione 1 (MotorTrend)

Come Mike

Soldi pazzi

Fatto d’onore

Missione: Impossibile II

Missione: Impossibile III

Missione: Impossible IV: Protocollo Fantasma

Missione impossibile

Più di un gioco

Signor 3000

La mia settimana con Marilyn

Squadra misteriosa

Napoleone Dinamite

Una volta

Giustizia poetica

Predatore

Spingere

Code rosse

Sposa in fuga

SWAT

Salvate il soldato Ryan

Segreti nell’acqua

Hal poco profondo

Follow the Money: Stagione 1 (Argomento)

Commessa

Sinistro

Sorella Atto

Qualcosa deve dare

Stargate

Super soldati

La presa di Pelham 1 2 3

I discendenti

La pietra di famiglia

I Grandi Dibattiti

La moglie del predicatore

Il prestigio

Gli Zaffiri

Traditore

Infedele

Il villaggio

Cameriera

Quando un uomo ama una donna

Parole E Immagini

Lo scomparso

The Accidental Wolf: Stagione 1 (Argomento)

Disponibile dal 5 gennaio

Detenzione mortale

Lo studente

Disponibile dal 7 gennaio

The Tender Bar – Film originale Amazon

Disponibile dal 10 gennaio

Colombiana

Colombiana (non classificato)

Disponibile dal 12 gennaio

Una sorta di ritorno a casa

Gli Intoccabili

Obiettivi di squadra

Gemellarità

Disponibile dal 13 gennaio

Il capo

Disponibile dal 14 gennaio

Hotel Transylvania: Transformania – Film originale Amazon

Do, Re & Mi – Serie originale Amazon: Nuovi episodi

Disponibile dal 21 gennaio

Come lo vediamo – Serie originale Amazon: Stagione 1

Disponibile il 28 gennaio