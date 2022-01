L’operatore telefonico Vodafone ha da poco proposto una nuova offerta di rete mobile. In particolare, si tratta dell’offerta convergente denominata Vodafone Family+ e si caratterizza per offrire tutto pressoché illimitato. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Vodafone: ecco l’offerta convergente Vodafone Family+ con minuti, SMS e giga senza limiti

È da poco disponibile l’offerta mobile denominata Vodafone Family+. Come già accennato, si tratta di una promo convergente con l’offerta di linea fissa Fibra Vodafone. Andando nello specifico, con questa offerta gli utenti potranno sfruttare e utilizzare ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, SMS senza limiti verso tutti i numeri e giga illimitati. Questi ultimi sono disponibili anche con la connettività 5G su rete Vodafone e con una velocità massima di 2 Gigabit al secondo in download e 200 Mbps in upload.

Questa offerta è attivabile non solo dai nuovi clienti, ma anche da chi effettuerà la portabilità del proprio numero da un altro operatore. Il costo per avere questa offerta è di 9,99 euro al mese (con metodo di pagamento automatico) più in aggiunta 6,99 euro per il costo di attivazione. Compreso con l’attivazione di questa promozione troviamo poi l’opzione denominata Smart Passport+ pensata per tutti coloro che viaggiano all’estero. Quest’ultima, in particolare, prevede 60 SMS, 60 minuti di chiamate e 500 MB di traffico dati per navigare.

Vi ricordiamo che attivando l’offerta Vodafone Family+ gli utenti avranno a disposizione anche alcuni servizi come la Segreteria telefonica, i servizi Chiamami e Recall e il piano telefonico Vodafone 25 New.