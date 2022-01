Tonale, ecco quando verrà svelato il nuovo SUV targato Alfa Romeo

Il prossimo 8 febbraio sarà un giorno estremamente importante per il brand Alfa Romeo. Proprio in questa data si terrà la presentazione ufficiale del nuovo SUV denominato Tonale ma non è tutto.

Come confermato direttamente da un tweet di Jean-Philippe Imparato, CEO di Alfa Romeo, in quella data avverrà anche “La Metamofosi” del brand. Ci aspettiamo che insieme al lancio della vettura verranno fornite ulteriori informazioni sul futuro del marchio e sullo sviluppo delle prossime vetture.

Alfa Romeo Tonale si configura come un SUV di medie dimensioni e dalle altissime ambizioni. L’azienda infatti punta a lanciare la vettura nel mercato Europeo e si aspetta una calda accoglienza da parte degli acquirenti.

On 8th February, we proudly take our first step into a new future, "La Metamorfosi" of the @alfa_romeo brand.

Are you ready for the #AlfaRomeoTonale?

➡️ https://t.co/aRFqC5gUtI pic.twitter.com/DH4ur7oocj

— Jean-Philippe Imparato (@JPImparato) January 24, 2022