Gli sconti che Comet ha deciso di lanciare nel periodo corrente, riescono indubbiamente ad essere tra i migliori degli ultimi mesi, grazie alla presenza di prezzi bassi e di sconti importantissimi sui prodotti più in voga e richiesti dal pubblico italiano.

Il rapporto qualità/prezzo è assolutamente favorevole, data la presenza del giusto mix tra top e medi di gamma, anche legati alla telefonia mobile. Tutti gli ordini possono essere effettuati, sfruttando i medesimi sconti, anche tramite il sito ufficiale, il quale prevede, come al solito del resto, la spedizione gratuita presso il domicilio, nel momento in cui il valore finale dello scontrino dovesse superare i 49 euro (senza vincoli in merito alla categoria merceologica).

Comet, che prezzi bassi: il volantino è sorprendente

Splendide occasioni attendono tutti gli utenti da Comet nel periodo corrente, alcuni dei migliori smartphone di fascia media sono effettivamente proposti a prezzi incredibilmente più bassi, sebbene rientrino tutti entro i 400 euro di spesa complessivi. Tra questi spiccano chiaramente gli ultimi Realme 8 5G, Realme GT Master Edition, TCL 20L, Oppo Find X3 Lite o simili, con la presenza di Galaxy S20 FE, il terminale del 2021, viene proposto a 379 euro, ed è ancora uno dei più attuali in termini di prestazioni generali.

Non manca il riferimento anche alla nuova generazione, da segnalare difatti la presenza dell’S21 FE, il cui prezzo è bloccato a 699 euro, ed è da considerarsi a tutti gli effetti un top di gamma assoluto. Scoprite le altre offerte, premendo qui.