I migliori smartphone sono scontati del 60% da Bennet, gli utenti sono pronti a mettere mano al portafoglio per iniziare a risparmiare sin da subito a risparmiare sull’acquisto di prodotti di qualità, a cifre relativamente ridotte rispetto al listino originario.

La campagna promozionale parte proprio da quest’idea, espandendosi poi anche verso altre categorie merceologiche, come prodotti per la casa o elettrodomestici in generale. Tutti i prezzi indicati nell’articolo, lo ricordiamo, sono da considerarsi validi in esclusiva nei punti vendita, al momento infatti gli acquisti non potranno essere effettuati recandosi sul sito ufficiale. I prodotti, indipendentemente da tutto ciò, risultano essere disponibili con garanzia della durata di 2 anni, ideale per coprire eventuali difetti di fabbrica.

Bennet: tantissime occasioni con prezzi assurdi

Tantissimi prodotti sono in promozione da Bennet in questo periodo, con un fortissimo focus sulla fascia alta, rappresentata dall’eccellente (e recente) Apple iPhone 13. Il prodotto può infatti essere acquistato con un esborso finale di soli 879 euro, data la presenza della versione da 128GB, completamente sbrandizzata.

Nel momento in cui il cliente, invece, fosse alla ricerca di una variante decisamente economica, allora potrete decidere di puntare direttamente su Galaxy A12, il cui prezzo si aggira attorno ai 179 euro. Le altre offerte del volantino Bennet vanno a toccare svariate categorie merceologiche, come gli elettrodomestici o i televisori in generali, per questo motivo dovete ricorrere il prima possibile alla visione delle pagine, elencate al seguente link speciale.