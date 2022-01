I collezionisti di tutto il mondo sono sempre alla ricerca di nuovi oggetti rari da acquistare che potrebbero fruttare centinaia o migliaia di euro. In questo caso, bisogna sapere che ci sono delle Sim Card del valore di 50mila euro. Andiamo quindi a vedere l’elenco delle schede telefoniche che potrebbero valere una fortuna.

Sono tanti gli oggetti da collezionare, che spesso dopo anni possono valere una vera fortuna. Tra queste infatti troviamo non solo monete rare, ma anche alcune schede telefoniche che possono valere una fortuna. Inoltre, ogni giorno ci sono milioni di collezionisti che cercano di trovare le SIM più rare. Queste schede sono chiamate Top Number e sono tra le più ricercate da chi li colleziona.

Stabilire la rarità di una Sim Card è molto semplice ed è direttamente correlato al numero di telefono associato alla scheda telefonica. Inoltre, più è facile ricordare il numero, più il valore aumenta. Queste carte, come anticipato, si chiamano Top Number e possono raggiungere un valore di 50.000€. Di questi, cinque sono stati messi all’asta su Ebay.

Le Sim più preziose vendute all’asta su Ebay

Eccp le cinque delle Sim Card con il maggior valore sul mercato. Di seguito sono riportate in una lista:

339 YYXXXXXX, donato a TIM, è stato ceduto a 2.210 euro;

33Y XXXXXXX, donato anche da TIM, è stato battuto alla cifra di 8.600 euro;

342 XXXXXYY, donato a Vodafone, è stato premiato per la cifra di 1.920 euro;

320 XYZYZYZ, donato da Wind, è stato venduto ad un collezionista per 856 euro;

393 XY9XXY9, donato da H3G, ha raggiunto la cifra di 343 euro.

Ma queste non sono le uniche carte che possono valere una vera fortuna. In effetti ci sono molte SIM da collezione che possono essere rivendute all’asta per una buona somma di denaro. L’importante quindi è controllare sempre se abbiamo in qualche cassetto o in cantina delle schede telefoniche e successivamente consultando il numero è possibile valutarne il valore sul mercato.