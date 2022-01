L’operatore Vodafone Italia, in seguito al cambio nome delle relative offerte per i nuovi clienti, ha recentemente deciso di cambiare il nome anche all’opzione aggiuntiva per già clienti fisso mobile che ora è diventata V-MAX Start.

Come già raccontato, lo scorso 17 Gennaio 2022 l’operatore ha cambiato nome alle sue offerte di rete fissa nelle versioni Power con costo maggiorato, applicando la nuova denominazione V-MAX contestualmente al lancio dello spot dedicato con Alessandro Cattelan. Ricordiamoci insieme cosa propone.

Vodafone cambia il nome all’opzione aggiuntiva per i già clienti fissi, ora si chiama V-Max Start

L’opzione V-MAX Start può essere richiesta nei negozi Vodafone aderenti, prevede un costo aggiuntivo sull’offerta fissa, ed è sempre disponibile in due differenti versioni. Grazie alle opzioni aggiuntive V-MAX Start, gli stessi servizi inclusi con le offerte Fibra V-MAX sono fruibili anche dai già clienti di rete fissa convergenti, con offerte diverse da quelle V-MAX (ex Power) o senza V-MAX Start, in particolare dai già clienti di rete fissa che attiveranno una nuova linea mobile e per i già clienti sia su fisso che mobile.

Nello specifico, se non ci sarà necessità di installare il Super WiFi Extender in quanto è presente una buona copertura Wi-Fi, il costo di V-MAX Start sarà di 3,99 euro al mese (senza Extender). Invece, se dalle verifiche di Vodafone è necessario il Super WiFi Extender, il costo di V-MAX Start sarà di 4,99 euro al mese per 24 mesi, poi a 3,99 euro mensili.

In alcuni punti vendita Vodafone è possibile attivare solo la versione senza Extender, mentre in altri negozi sono attivabili entrambe le versioni di V-MAX Start. In generale, comunque, l’opzione V-MAX Start non è attivabile, al momento, per i clienti Vodafone che hanno attiva soltanto la linea di rete fissa. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per scoprire tutte le offerte.