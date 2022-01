Lo YouTuber ed ex olimpionico Trevor Jacob ha creato un vero e proprio evento mediatico attorno ad un suo video: il motivo? essere saltato da un aereo e averlo fatto schiantare apparentemente senza motivo. Il video dell’incidente alza molti dubbi sulla vicenda, e ora, la Federal Aviation Administration ha avviato la propria indagine.

Il 23 dicembre 2021 Trevor Jacob ha pubblicato un video su YouTube intitolato I Crashed My Plane. Jacob, un ex snowboarder della squadra olimpica degli Stati Uniti, è salito su un aereo Taylorcraft BL-65 del 1940 per spargere le ceneri del suo defunto migliore amico Johnny Strange. Il volo del 24 novembre è partito dall’aeroporto di Lompoc City a Santa Barbara con destinazione Mammoth Lakes, in California. Il volo non sarebbe mai arrivato a destinazione.

Ecco come è avvenuto l’incidente

Durante il volo, il motore dell’aereo sembra spegnersi prima di guastarsi. All’interno della cabina di pilotaggio, Jacob indossa un paracadute. Il video lo mostra guardandosi intorno brevemente prima di aprire la porta e saltare fuori, con il selfie stick in mano.

Il punto della situazione riguarda la check-list: c’è un processo da seguire quando avviene un guasto al motore che lo YouTuber non ha rispettato. E in questa check-list, “saltare fuori dall’aereo” non è segnato da nessuna parte.

Jacob dice che indossa sempre un paracadute, ma i suoi video mostrano che non è vero. Indipendentemente da ciò, anche indossare un paracadute per ogni volo non è qualcosa che tutti fanno.

Non sorprende che Jacob sia indagato dalla FAA, come riporta AVWeb. Non è chiaro quali sanzioni o addebiti potrebbe affrontare Jacob, ma è illegale pilotare un aereo in modo sconsiderato. E se si scopre che l’incidente è intenzionale, la compagnia di assicurazioni dell’aereo potrebbe non essere contenta.

Il video ha suscitato molti dubbi da parte di esperti e altri piloti.