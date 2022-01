Diversi utenti hanno segnalato un bug dello schermo rosa durante l’utilizzo dell’iPhone 13, rendendo il telefono inutilizzabile senza riavviarlo. A ottobre, un utente si è lamentato su un forum di discussione Apple che lo schermo del suo iPhone 13 Pro era diventato rosa e si stava bloccando casualmente.

Mentre il loro iPhone veniva sostituito, molti altri utenti hanno iniziato a segnalare lo stesso problema nelle settimane e nei mesi successivi. Mentre alcuni consumatori sono stati in grado di ottenere un iPhone 13 sostitutivo, altri non sono stati così fortunati, poiché Apple ha affermato che si trattava semplicemente di un problema software. Secondo le affermazioni, non esiste uno schema sul motivo per cui ciò si verifica, anche se sembra essere limitato alla serie iPhone 13.

iPhone 13: il problema sembra essere circoscritto in Cina

Un utente ha avuto questo problema quando ha scattato una foto; lo schermo si è fermato, è diventato rosa e quindi si è riavviato. Quando ha contattato il supporto Apple, hanno eseguito la diagnostica e hanno stabilito che non c’era nulla di sbagliato. Con tutti gli altri rapporti, il blog My Drivers ha scoperto che Apple ha rilasciato una dichiarazione questo fine settimana sul social network Weibo. Ciò è dovuto al fatto che la maggior parte dei casi sembra provenire dalla Cina.

L’azienda afferma che non ha riscontrato alcun problema con l’hardware dei dispositivi perché questo problema si verifica mentre il sistema è bloccato. Secondo la pubblicazione, Apple esorta i clienti a eseguire il backup dei propri dati e ad applicare l’aggiornamento più recente possibile per escludere incompatibilità tra le versioni del programma e le versioni iOS.

Al momento, la correzione del bug dello schermo rosa non è menzionata in iOS 15.3 RC.