Facendo seguito al loro precedente annuncio, Square Enix ha confermato che Life is Strange Remastered Collection continuerà a essere rilasciata il 1° febbraio per Google Stadia, PC, PlayStation 4 e Xbox One come precedentemente pianificato. La versione Nintendo Switch del gioco, invece, è stata posticipata.

Il team di sviluppo ha indicato che la versione Switch richiede ulteriore tempo e impegno prima di essere pronta per il rilascio e che verrà rilasciata entro la fine dell’anno, sebbene non sia stata fornita una data di rilascio specifica.

Life Is Strange Remastered Collection arriverà il 1° febbraio

Questa raccolta include sia l’originale Life is Strange che il prequel Life is Strange: Before the Storm in versioni rimasterizzate in HD. Ci sono numerose modifiche alla collezione, tra cui l’estetica del personaggio migliorata, aggiornamenti dell’illuminazione e animazioni facciali completamente catturate dal movimento.

Ad un certo punto, Life is Strange Remastered Collection doveva essere rilasciata il 30 settembre. Tuttavia, a causa di problemi di sviluppo, la data di uscita del gioco è stata posticipata all’inizio del 2022. Il team stava anche lavorando su Life is Strange: True Colors allo stesso tempo, quindi ritardare la rimasterizzazione ha permesso loro di concentrarsi prima sul rilascio del gioco invece del remaster.

Per Life is Strange è anche in lavorazione lo show televisivo, secondo il sito ufficiale. Shawn Mendes è responsabile della musica per il film, con Andrew Gertler, il manager di Mendes, che assiste anche alla produzione. Al momento, non ci sono date e teaser su questo progetto ma siamo sicuri che tutti i fan sono curiosi di saperne di più.