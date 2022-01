Windows 11 sembra voler dare la priorità all’accessibilità nei suoi prossimi aggiornamenti. Il mese scorso la società ha introdotto tante novità nel più recente importante aggiornamento del sistema operativo. Tra questi c’era Voice Access, una funzione che ti permette di azionare il tuo PC tramite comandi vocali. La build 22538 del programma Insider estende quest’ultimo alla tastiera virtuale.

Il suo funzionamento è abbastanza simile a quello visto a dicembre. Quando si apre la tastiera virtuale, a ciascun tasto viene assegnato un numero che va da 1 a 49. L’utente quindi dice semplicemente ‘clicca su 30’ e Windows scriverà la lettera V e così via. Allo stesso modo, aggiungere un numero o un’emoji al suo testo è abbastanza semplice. Abbastanza per consentire alle persone con difficoltà motorie o cecità di utilizzare il computer come fanno tutti gli altri.

Windows 11 si prepara per il prossimo aggiornamento

Microsoft specifica i comandi per aprire e chiudere la tastiera virtuale, che sono semplicemente ‘apri la tastiera virtuale’ e ‘nascondi la tastiera virtuale’. Inoltre, l’azienda di Redmond rileva che il suo programma Speech Pack per il riconoscimento vocale basato su dispositivo che migliora le prestazioni di trascrizione è ora accessibile sul suo Store.

Altre nuove funzionalità nella build 22538 includono un design nuovo e più moderno per il task manager, nonché alcune modifiche minori, tra cui varie correzioni di bug. Per installare l’aggiornamento, devi prima essere un membro del programma Windows Insiders. Tutte le informazioni sono disponibili nel post del blog di Microsoft.

Microsoft ha pubblicato Windows 11 Build 22538, che ora è disponibile sul canale Dev per i partecipanti al programma Windows Insider (accesso anticipato). Molto probabilmente, l’attuale versione di ‘Task Manager’ non è definitiva e gli sviluppatori apporteranno modifiche al design e alle funzionalità in futuro. Le schede familiari che in precedenza si trovavano nella parte superiore dell’area di lavoro sono state spostate di lato. Sono stati apportati numerosi altri miglioramenti all’interfaccia utente, come rendere più accessibili elementi per l’interazione fondamentale.

Gli utenti devono essere consapevoli del fatto che il nuovo Task Manager non è disponibile per impostazione predefinita. È necessario eseguire determinate operazioni e utilizzare il software ViveTool per abilitarlo.