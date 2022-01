Le offerte lanciate da Trony raggiungono livelli praticamente inimmaginabili fino a qualche settimana fa, tutti gli utenti si ritrovano ad avere tra le mani una campagna promozionale di pregevole fattura, impreziosita da alcune piccole chicche da non trascurare assolutamente.

La prima riguarda la disponibilità sul territorio, è da ricordare infatti che il volantino non presenta differenze di alcun tipo, ovvero gli stessi prezzi sono stati attivati ovunque in Italia. L’unico aspetto da tenere bene a mente riguarda l’impossibilità di godere delle medesime riduzioni sul sito ufficiale, cosa che accade anche presso altri rivenditori di elettronica.

Iscrivetevi il prima possibile a questo canale Telegram, potrete ricevere i codici sconto Amazon ed anche offerte sugli smartphone.

Trony: ottime occasioni per tutti i gusti

Trony ha recentemente cambiato la propria campagna promozionale, rilanciando una delle più richieste dal pubblico italiano, e non solo. E’ ufficialmente tornata la Più Spendi Meno spendi, ovvero la possibilità di godere di uno sconto fisso e prestabilito, direttamente proporzionale al valore finale dell’ordine.

L’iter da seguire per entrare di diritto nella campagna non potrebbe essere più semplice, dovrete infatti recarvi in negozio, ed acquistare praticamente ciò che vorrete. Una volta giunti in cassa, riceverete una riduzione di prezzo immediata, quindi a tutti gli effetti uno sconto fisso sullo scontrino, pari a: 30, 100, 250, 550 o 1200 euro, superando la spesa di 300, 600, 1200, 2400 o 4600 euro.

E’ importante sapere che i tagli indicati non sono in nessun modo cumulabili, ovvero raggiungendo cifre maggiori non si sommeranno tutti i precedenti. Per conoscere da vicino il volantino, potete premere direttamente questo link.