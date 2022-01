La WindTre GO 150 Flash + Digital Easy Pay è una delle offerte più convenienti di sempre. Soltanto alcuni clienti hanno la possibilità di richiederne l’attivazione, WindTre permette di procedere esclusivamente ai nuovi clienti provenienti da uno dei seguenti operatori telefonici:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

Passa a WindTre con l’offerta GO 150 Flash + Digital!

I clienti Iliad e MVNO possono attivare l’offerta WindTre GO 150 Flash + Digital Easy Pay accedendo al sito ufficiale del gestore, indicando l’operatore dal quale desiderano effettuare il trasferimento del numero e completando l’acquisto della nuova SIM.

Ogni mese sarà sufficiente affrontare una spesa di rinnovo di soli 8,99 euro. Il costo sarà addebitato su carta di credito, conto corrente o carta conto: all’attivazione sarà fondamentale selezionare la modalità di pagamento che si desidera adottare. La spesa permetterà di ricevere:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

150 GB di traffico dati per la navigazione

La tariffa non è l’unica opzione rivolta da WindTre ai clienti Iliad e MVNO. Le offerte operator attack attualmente presenti in listino sono disponibili a partire da un costo di soli 7,99 euro al mese e includono ottime quantità di Giga di traffico dati per la navigazione. Ogni cliente interessato può attivare l’opzione che ritiene maggiormente adeguata alle proprie esigenze. A cambiare sarà la modalità di pagamento con la quale sarà possibile affrontare il costo di rinnovo.