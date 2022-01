Apple ha rilasciato le versioni Release Candidate di iOS 15.3, iPadOS 15.3, watchOS 8.4 e tvOS 15.3 dopo solo due beta per sviluppatori e utenti beta pubblici. Ciò significa che gli aggiornamenti potrebbero essere resi disponibili al pubblico già dalla prossima settimana.

La nuova versione di iOS 15.3 RC è ora disponibile per gli sviluppatori tramite un aggiornamento via etere nell’app Impostazioni. Se l’aggiornamento non viene visualizzato subito per il download, continua a controllare, poiché potrebbero volerci alcuni minuti prima che raggiunga tutti gli sviluppatori registrati. Il numero di build di iOS 15.3 RC è 19D49.

Apple ha rilasciato nuove beta

Apple ha anche rilasciato oggi le seguenti nuove beta:

iPadOS 15.3 beta (Build: 19D49)

watchOS 8.4 beta (Build: 19S546)

beta di tvOS 15.3 (Build: 19K545)

macOS Big Sur 11.6.3 (Build: 20G413)

Secondo le note di rilascio di Apple, iOS 15.3 offre correzioni di bug e aggiornamenti di sicurezza per il tuo iPhone ed è consigliato a tutti gli utenti. iOS 15.3 non contiene nuove funzionalità o progressi importanti e le modifiche sono piccole nel grande schema delle cose. Manca ancora la tanto attesa funzione di controllo universale. Questa funzione, che è stata rivelata per la prima volta al WWDC a giugno, avrebbe dovuto essere implementata questo autunno, ma alla fine è stata posticipata al 2022.

Se non vedi ancora l’aggiornamento disponibile, potrebbe volerci un pò di tempo prima di poter essere scaricata quindi controlla dopo qualche ora. Le novità più importanti riguardando le correzioni di bug su iPhone, in particolare quella per cui un utente può essere derubato dei suoi dati tramite un problema di Safari.