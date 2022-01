La Crisi dei Chip non sembra allentare la propria morsa sul settore tecnologico. La carenza di semiconduttori sta imperversando ormai da mesi e non sembra esserci una soluzione all’orizzonte. Se il 2021 è stato un anno terribile, il 2022 potrebbe essere addirittura peggiore.

Secondo un nuovo report realizzato da Digitimes, la Crisi dei Chip continuerà a produrre i propri effetti ancora a lungo. La mancanza di componenti fondamentali per il settore tecnologico non sarà l’unico problema. Per le leggi della domanda e dell’offerta, tutti i principali produttori che operano nel settore sembrano intenzionanti ad aumentare i prezzi delle proprie componenti.

Brand del calibro di TSMC hanno già applicato aumenti nell’ordine del 10-20% sui principali chipset realizzati. Questo significa che tutte le aziende clienti di TSMC come AMD, Intel e NVIDIA aumenteranno di conseguenza i prezzi delle proprie CPU e GPU.

Il 2022 si preannuncia un anno terribile per il settore tecnologico a causa della Crisi dei Chip

In particolare, i rincari riguarderanno l’intera gamma di processori AMD basati sul processo produttivo a 5nm e a 7nm. Tra questi spiccano le architetture Ryzen 7000 oltre che le Zen 2 e Zen 3. Anche i prezzi delle GPU RDNA 2 lieviteranno in quanto basate sul processo produttivo a 7nm.

In casa NVIDIA la situazione non è molto diversa, con le GPU RTX 3000 che già presentano un prezzo maggiorato. Anche la futura serie RTX 4000 sarà caratterizzata da un costo maggiore per l’utente finale.

Anche Intel non sarà esente dai rincari in quanto parte della produzione dei chip è affidata proprio a TSMC. Nonostante l’azienda Californiana cerchi di internalizzare la maggior parte dei processi, alcuni sono affidati al chipmaker Taiwanese. Considerando la situazione attuale, la Crisi dei Chip renderà molto difficile la vita a chi intendere acquistare un nuovo PC o effettuare un upgrade delle componenti.