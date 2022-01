Samsung Electronics ha presentato al mondo il System-on-Chip Exynos 2200. Il chipset potrebbe sembrare solo la nuova versione dei SoC top di gamma lanciati dal produttore ogni anno, ma le novità questa volta sono tantissime.

Il nuovo Exynos 2200 è caratterizzato da una architettura inedita ma soprattutto da una GPU sviluppata in collaborazione con AMD. La nuova tecnologia prende il nome di Samsung Xclipse ed è basata sull’architettura AMD RDNA 2 di derivazione desktop.

Grazie alla combinazione di CPU e GPU, Exynos 2200 permetterà di raggiungere un’esperienza unica nel gaming su mobile, migliorando nettamente le prestazioni dei chipset attuali.

Samsung e AMD hanno annunciato il SoC Exynos 2200 dotato della rivoluzionaria GPU Xclipse

Yongin Park, Presidente della divisione System LSI Business, ha dichiarato: “Samsung ha creato Exynos 2200 per offrire la migliore esperienza per gli utenti smartphone. Grazie a Xclipse, la nostra GPU costruita con la tecnologia grafica RDNA 2 di AMD, possiamo ridefinire il concetto di gaming su mobile offrendo una grafica migliorata e performance supportate dall’Intelligenza Artificiale“.

La GPU Xclipse è unica nel suo genere e permetterà a Samsung e AMD di sviluppare il mondo del gaming su mobile. Infatti, il processore grafico permetterà di abilitare il Ray Tracing (RT) and Variable Rate Shading (VRS) esattamente come sulle GPU realizzate per PC e console.

Il Ray Tracing è la tecnologia che permette di simulare la fisica delle luce nel mondo di gioco e quindi creare effetti luminosi assolutamente credibili. Il Variable Rate Shading invece ottimizza il carico di lavoro della GPU per allocare sempre le risorse in maniera ottimale senza inficiare la qualità.

Inoltre, i benefici si avranno anche nell’usabilità quotidiana, con incrementi di prestazioni sia all’interno delle varie app che negli scatti fotografici. Samsung ha confermato che Exynos 2200 è attualmente nella fase della produzione di massa, quindi arriveranno presto i primi device che lo equipaggeranno. Supponiamo che il debutto ufficiale avverrà con la famiglia Galaxy S22 e Galaxy Tab S8.