Su Amazon troviamo tutto, dalla A alla Z. Innegabile il suo dominio nel contesto degli e-store. Azionisti, aziende e semplici utenti si dicono più che soddisfatti delle innovazioni di mercato e della sicurezza proposta. Dopo i droni che consegnano pacchi in una manciata di minuti sta per arrivare una inaspettata novità.

La risposta che la compagnia di Seattle fornisce rispecchia una semplice domanda: “Perché controllando il tracking il mio pacco risulta CONSEGNATO pur in mia assenza o di un mio familiare stretto?“. Sarà sicuramente capitato a tutti prima o poi. Ed ecco la soluzione: password. Si tratta di un sistema infallibile tutto da scoprire in questo nuovo post.

Amazon Password: mai più pacchi consegnati a casaccio

Una password usa e getta, altrimenti conosciuta come OTP, potrebbe risolvere i problemi di consegna Amazon. Il numero elevato di richieste agli store digitali che passano per il colosso di Jeff Bezos ogni giorno è ragguardevole. Un semplice codice a 6 cifre può effettivamente snellire l’operato garantendo un miglior margine di sicurezza sulle consegne.

Se per qualsiasi motivo non si potesse accedere alla propria mailbox per il controllo del Tracking è sempre possibile slittare alla sezione I miei Ordini dove si trova la password Amazon da usare una sola volta fino all’avvenuta consegna.

Per il momento il team Amazon riserverà questo trattamento di incremento sicurezza soltanto ai prodotti aventi particolare valore commerciale, ovvero quelli per i quali si rende necessaria tale pratica. Un caso potrebbero essere i prodotti elettronici costosi. L’azienda consiglia di condividere la password monouso soltanto con persone fidate in modo tale che, eventualmente, possano ritirare il pacco al posto vostro per mancata reperibilità del destinatario di origine.

Alla fine della consegna la password scade come ci si potrebbe aspettare. Per ogni dettaglio aggiuntivo si rimanda al sito ufficiale.