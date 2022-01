L’operatore virtuale CoopVoce ha recentemente deciso di prorogare alcune sue offerte fino alla fine del mese di giugno 2022. Stiamo per la precisione parlando delle offerte Evo 30 ed Evo 100.

Per quanto riguarda i 30 euro bonus, ottenibili a partire dal 2 Dicembre 2021 nei punti vendita Coop e online, si tratta di una promo dedicata ai nuovi clienti che richiedono la portabilità. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

CoopVoce ha prorogato due offerte Evo fino alla fine di giugno 2022

Fino al 30 giugno 2022 saranno ancora attivabili le offerte Evo 30 ed Evo 100, mentre l’offerta denominata Evo Voce & SMS è rimasta attivabile fino lo scorso 31 dicembre 2022, di conseguenza per il momento non sembra essere tornata disponibile. L’offerta Evo 30 comprende un bundle mensile di minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali e 30 Giga di traffico dati fino in 4G al prezzo di 6,90 euro al mese.

L’altra offerta, la Evo 100 prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico internet mobile fino in 4G al costo di 8,90 euro al mese. In caso di attivazione online con spedizione a domicilio, i nuovi clienti devono sostenere un costo iniziale pari a 9,90 euro, composto da spedizione, attivazione, SIM e primo mese anticipato.

Per coloro che preferiscono recarsi nei punti vendita, viene richiesto invece il costo standard della nuova SIM ricaricabile, pari a 10 euro con 5 euro di traffico incluso. Inoltre, è necessario effettuare anche una prima ricarica per pagare il primo mese anticipato dell’offerta.