realme-9-pro-spuntano-nuovi-rendering-utenti-incuriositi

Molti occhi sono puntati su Realme in questo momento. L’azienda ha appena presentato la sua serie GT 2 Pro, che, in base all’hardware, sembra essere ben attrezzata per soddisfare la curiosità degli utenti. Tuttavia, Realme è più noto per i suoi smartphone di fascia media ed economica, piuttosto che per i suoi modelli di punta, e sembra che l’azienda abbia intenzione di continuare a produrli nel 2022.

Oggi diamo un’occhiata ad alcuni rendering del prossimo Realme 9 Pro, che mostra un aspetto molto familiare per la prossima versione economica dell’azienda. Sulla base di questi rendering forniti da OnLeaks e pubblicati da Smartprix, Realme 9 Pro sceglierà un design simile al GT 2 Pro recentemente rilasciato, con una schermata frontale ampia e una configurazione a tripla fotocamera posteriore.

Realme 9 Pro avrà caratteristiche premium

Questa disposizione è stata utilizzata da OnePlus nei suoi dispositivi 2021 e Vivo V23 Pro ha qualcosa di simile, quindi è sicuro dire che sta diventando sempre più popolare tra gli utenti. Nel rendering possiamo vedere una selfie camera forata nell’angolo in alto a sinistra dello schermo. Il telefono dovrebbe essere disponibile in altri due colori: Aurora Green e Sunrise Blue.

Realme dovrebbe dotare il telefono di un processore Qualcomm Snapdragon 695 5G, oltre a un massimo di 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Dovrebbe avere una fotocamera posteriore da 64 megapixel e una fotocamera frontale da 16 megapixel, un display da 6,59 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una batteria da 5.000 mAh. Non sappiamo quando verrà annunciato, ma Realme 8 Pro è stato annunciato a marzo dello scorso anno.