WhatsApp, che è di proprietà di Meta, ha attivamente ampliato la sua app e introdotto nuove funzionalità. Apparentemente, una nuova funzionalità è in arrivo per gli utenti iOS, secondo la versione beta più recente dell’app. WABetaInfo, un sito noto per notizie su WhatsApp, ha rivelato alcuni mesi fa che l’azienda ha lavorato su Message Reactions, che sono simili a quelle che si trovano in iMessage. Nei loro risultati più recenti, hanno notato che un parametro rilevante è stato aggiunto all’ultima edizione beta del sistema operativo iOS.

WhatsApp per iOS versione 22.2.72 è stato rilasciato, secondo WABetaInfo, e include un nuovo interruttore Notifiche nelle impostazioni dell’app. Poiché questo interruttore è visibile agli utenti beta, è possibile che la funzionalità venga aggiunta alla piattaforma in un prossimo futuro. È anche possibile che l’azienda abbia erroneamente rivelato questa impostazione e la rimuoverà nelle future build beta se la funzione Reazioni non è pronta al momento della stesura di questo articolo.

WhatsApp non sembra intenzionata a fermarsi

Nel 2020, Mark Zuckerberg ha rivelato che Meta (all’epoca il sistema di messaggistica di Facebook) intende unire i sistemi di messaggistica di Facebook, Instagram e WhatsApp in un’unica piattaforma. Ha affermato che i piani non saranno attuati non prima del 2022. Con la possibilità che WhatsApp adotti le reazioni ai messaggi nel prossimo futuro, il divario tra esso e i messaggi diretti (DM) di Facebook/Instagram continuerà a ridursi.

Dato che entrambe le piattaforme consentono le stesse funzioni di messaggistica, la fusione dei DM di Facebook e Instagram è già avvenuta. WhatsApp è ancora lontana dal diventare un servizio alla pari con uno qualsiasi di questi due concorrenti. Non è ancora chiaro se la fusione di tutti e tre avverrà quest’anno. A causa di preoccupazioni monopolistiche, è anche possibile che alla società sia impedito in primo luogo di procedere con questa mossa.