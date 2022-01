Nuova campagna promozionale molto interessante è stata lanciata in questo periodo da Expert, gli utenti sono felicissimi di poter approfittare di un’occasione che nessuno aveva mai visto prima, per mezzo della quale riuscire a spendere pochissimo nel momento in cui si dovesse decidere di optare per la telefonia mobile.

Per essere sicuri di essere tra i primi ad approfittare degli sconti, dovete comunque ricordarvi che gli acquisti possono essere effettuati non solo in negozio, ma anche sfruttando l’e-commerce aziendale. Questi, tuttavia, richiede necessariamente il pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio, indipendentemente dal livello di spesa raggiunto (salvo indicazione differente).

Expert: offerte segrete e mai viste prima

Le offerte segrete di Expert aiutano tutti gli utenti a risparmiare ingenti quantitativi di denaro, a partire ad esempio da coloro che vorranno effettivamente avvicinarsi all’Oppo Find X3 Neo, un vero e proprio must have per il 2022, caratterizzato da un prezzo abbordabile, sono necessari solamente 549 euro per il suo acquisto. In alternativa consigliamo di puntare verso Apple iPhone 12 Mini, un ottimo terminale che al giorno d’oggi è in vendita a 100 euro in più, precisamente 649 euro.

Le alternative sono tutte rappresentate da prodotti in vendita a meno di 400 euro, e coinvolgono Redmi Note 10, Motorola Moto G30, TCL 20L, Oppo A53s e anche Motorola E7i. Naturalmente sono disponibili anche altri terminali ugualmente interessanti, se volete approfondire il tutto, aprite subito questo link.