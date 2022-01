I clienti che scelgono Iliad come loro operatore di riferimento in questo mese di Gennaio potranno beneficiare di una tariffa molto valida. Il gestore ha infatti deciso di riportare in auge nei suoi listini la promozione Giga 120. I consumi di questa ricaricabile prevedono chiamate illimitate verso tutti, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e 120 Giga per navigare in internet. Il prezzo previsto per il rinnovo sarà invece di 9,99 euro.

Iliad, l’assenza dell’app ufficiale prosegue anche nel 2022

La convenienza delle promozioni di Iliad si basa sempre sul doppio rapporto tra soglie di consumo molto ampie e prezzi da vero ribasso. Purtroppo però anche in questo 2022, i clienti che scelgono l’operatore francese dovranno rinunciare ad alcuni piccoli, ma importanti servizi. La presenza di un’app ufficiale su Android ed iPhone, in tal senso, è ancora una volta esclusa.

In vista dei prossimi mesi, sia gli utenti di Iliad con smartphone Android sia gli utenti che hanno un iPhone non potranno scaricare dai relativi negozi virtuali un’app per la gestione del proprio profilo tariffario. La gestione del profilo, in linea con il recente passato, sarà legata al sito ufficiale dello stesso gestore.

I molti rumors che davano quasi per certo l’arrivo di un’app sono quindi smentiti, anche in prospettiva del 2022. L’assenza dell’app ufficiale inoltre porta ad uno svantaggio ulteriore per gli utenti che hanno uno smartphone Android. Proprio in questo 2022, anche le numerose app parallele per la gestione del profilo Iliad, disponibili sino a poco tempo fa su Google Play Store, sono state rimosse dal marketplace.