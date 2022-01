Molti giocatori su PC avranno familiarità con lo strumento Easy Anti-Cheat (EAC) di Epic, che rileva comportamenti scorretti nei giochi. Recentemente è diventato gratuito, il che implica che sarà utilizzato in più giochi che mai.

Valve vuole che il maggior numero possibile di giochi sia disponibile su Steam Deck e l’adozione di software anti-cheat sembra essere un grosso ostacolo a questa ambizione. Steam Deck utilizza Proton, un livello di compatibilità che consente ai giochi Windows di essere eseguiti sulla piattaforma Linux. Epic ha rivelato alcuni mesi fa che Easy Anti-Cheat avrebbe funzionato con Proton e potrebbe essere attivato dagli sviluppatori con ‘pochi clic’, una notizia gradita data la popolarità del gioco. Ora ci stiamo rendendo conto che potrebbe non essere così.

Steam Deck sarà rilasciato nel 2022

Secondo uno sviluppatore di Vermintide 2, sarà difficile utilizzare il software per molti giochi. Vermintide 2 utilizza EAC, anche se risulta che potrebbe non essere del tipo appropriato. La loro risposta a un thread sul forum di Steam dei giochi che richiedeva l’aiuto di Proton ha rivelato che esistono due versioni di EAC, una che utilizza i servizi online (EOS) di Epic e l’altra che non lo fa. Questa patch può essere valida per le persone che utilizzano i servizi online di Epic, ma sembra essere limitata a una selezione di titoli Epic più recenti e proprietari. Vermintide 2 è uno dei giochi che utilizzano la versione non EOS di Anti-Cheat di Epic.

Il team pensa che l’aggiornamento di una versione non EOS a una EOS, con il supporto Proton e l’esecuzione su Steam Deck, richiederebbe una notevole quantità di lavoro. Anche altri team di sviluppatori, come Tripwire Interactive, hanno sollevato la possibilità di un problema di compatibilità con Anti-Cheat di Epic, sebbene non sia l’unico servizio che potrebbe causare problemi. Gli sviluppatori di DayZ hanno affermato che è improbabile che portino il loro gioco su Steam Deck, cosa che molti ritengono sia dovuta al suo software anti-cheat BattleEye.

Dato il numero di titoli che questi problemi possono potenzialmente influenzare, ciò potrebbe essere un ostacolo significativo per Steam Deck.