Ogni mese il colosso Sony offre diversi videogiochi gratuiti a tutti coloro che possiedono un abbonamento al servizio PlayStation Plus. Nonostante questo, l’azienda ha deciso di fare un altro regalo ai suoi utenti, offrendo un ulteriore videogioco gratis su PlayStation Store.

Sony offre un nuovo videogioco gratis su PlayStation Store, ecco quale

Le sorprese in casa Sony non sono ancora finite. Come già accennato, infatti, tutti i videogiocatori potranno riscattare in maniera totalmente gratuita un nuovo videogioco. Nello specifico, si tratta di Pirate Flight, un titolo di simulazione aerea pensato per la realtà virtuale e che pertanto necessita di un visore PlayStation VR per poter essere sfruttato al meglio.

Tutti gli utenti interessati a questo videogame, avranno tempo fino al prossimo 13 gennaio 2022 per riscattarlo recandosi direttamente sullo store di PlayStation. Vi ricordiamo, comunque, che sono stati da poco annunciati anche i titoli gratuiti su PlayStation Plus per questo mese. In particolare, gli utenti potranno riscattare Deep Rock Galactic, Persona 5 Strikers e Dirt 5. Il secondo titolo è disponibile solo per la console PS4, mentre gli altri due titoli sono disponibili sia per PS4 sia per PS5.

Oltre a Sony, comunque, anche altre aziende hanno proposto e stanno ancora proponendo diverse iniziative davvero interessanti. Tra queste, c’è ad esempio Epic Games Store che ha deciso di regalare numerosi giochi a tutti i suoi utenti in occasione delle festività natalizie. In particolare, ogni giorno è stato offerto in regalo un titolo differente. Abbiamo visto ad esempio Mages of Mystralia, Salt And Sanctuary ma non solo, anche una trilogia di videogiochi appartenenti alla saga di Tomb Raider.