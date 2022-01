Realme, annuncia in anteprima esclusiva le date ufficiali in cui rilascerà gli aggiornamenti basati su Android 12 per il suo sistema operativo UI 3.0. Il nuovo software è pensato soprattutto per i più giovani e per offrire un’esperienza utente del tutto inedita.

L’azienda è una delle poche ad offrire già una versione stabile di Android 12. Entro gennaio realme GT riceverà il nuovo aggiornamento. Successivamente, a febbraio toccherà alle serie 8 Pro, GT NEO 2, 9 Pro+ e realme 9 Pro. Mentre GT Master Edition, 7 Pro, 8, GT2 Pro, GT 2 dovranno aspettare marzo. In un secondo momento, ad aprile, l’aggiornamento sarà rilasciato per le serie 8i, 7, X50 Pro 5G e a luglio per le serie realme 8 5G, Narzo 30 5G, 7 5G e 9i. Infine, ad agosto sarà il turno di realme X3. Gli elementi chiave di questo nuovo aggiornamento basato su Android 12 sono il design, le funzionalità, la personalizzazione del dispositivo e la privacy.

Design

Con il nuovo aggiornamento realme UI 3.0, il design sarà più incisivo, il layout finale più organizzato e l’esperienza nel complesso risulterà più fluida. Le icone saranno in 3D, con un contorno semitrasparente realizzato per dare nuova vita alle icone rendendole più giovanili. Inoltre, rispetto all’interfaccia 2.0, con questo aggiornamento ci saranno più colori a disposizione.

Personalizzazione con nuovo aggiornamento realme

Sarà possibile personalizzare icone, sfondi, caratteri e altri elementi in base ai propri gusti. Si può selezionare un qualsiasi colore per modificare il tema dell’intero dispositivo. Inclusa anche un’opzione per caricare una foto con cui creare un design AOD. Infine, è previsto il supporto per le Omoji, che possono essere qualsiasi oggetto della vita quotidiana.

Fluidità e funzionalità

Con il motore AI Smooth di realme UI 3.0 il dispositivo sarà più fluido senza intaccare il consumo energetico. Grazie alla compressione della memoria AI e alla pianificazione delle risorse è stato possibile ridurre la frammentazione della memoria per renderla più veloce. Inoltre, i programmi saranno avviati in modo intelligente, riducendo i consumi. Le prestazioni in generale aumenteranno del 10%. Mentre la durata della batteria aumenterà del 12% e l’utilizzo della memoria si ridurrà del 30%.

Privacy con realme UI 3.0

L’azienda punta molto sul rispetto della privacy degli utenti. Per questo realme ha introdotto una nuova funzione per condividere foto e video in privato. Per condividere file nel totale rispetto della tua privacy, sarà possibile eliminare informazioni come la localizzazione della foto, il modello della fotocamera e così via.