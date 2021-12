stampanti-3D-eccone-alcune-in-super-offerta-su-Geekbuying

In questi ultimi anni il settore delle stampanti 3D si è evoluto ed è attualmente in forte crescita. Attraverso l’utilizzo di diversi materiali (come ceramica, carta, filamenti di plastica, alluminio,acciaio, ecc), infatti, al giorno d’oggi è possibile realizzare di tutto con queste stampanti ma non solo, dato che ora possono farlo anche le persone principianti che non hanno molta esperienza in questo ambito. Il noto store online Geekbuying, in particolare, sta proponendo in questi gironi diversi modelli di stampanti 3D in super offerta.

Ecco alcune delle stampanti 3D in offerta presenti sullo store online Geekbuying

Come già detto, il settore delle stampanti 3D è in forte crescita e attualmente è possibile trovare e acquistare online diversi modelli interessanti. Il noto store Geekbuying, in particolare, sta proponendo in questi giorni tre modelli, di cui una del produttore Anycubic e due del produttore Artillery.

Il primo modello presente sullo store è la stampante 3D Anycubic Vyper 3D. Quest’ultima è venduta sullo store ad un prezzo scontato di soli 266.99 euro al seguente link grazie al nostro codice sconto NNNTECHNO01, quindi con un notevole sconto rispetto al suo prezzo iniziale.

La seconda stampante 3D è la Artillery Sidewinder X2 3D. Anche quest’ultima è proposta sullo store Geekbuying al seguente link con un super sconto. In particolare, il suo prezzo di vendita è di 338.19 euro con il nostro codice sconto NNNTECHNO02, rispetto ai 372 euro iniziali, recandosi a questo link.

L’ultima stampante 3D proposta in offerta è infine la Artillery Genius Pro 3D. Anch’essa, come il primo modello, è acquistabile sullo store a questo link ad un prezzo scontato di 266.99 euro con il codice sconto NNNTECHNO03.

In tutti e tre i casi, lo store Geekbuying offre la spedizione gratuita dall’Europa in circa 3-10 giorni.